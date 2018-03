Forte nevicata in Valle Seriana

Possibili fiocchi anche in città Primavera? Macché. L’inverno non sembra volersene andare. Una forte nevicata è scesa su tutti i paesi della Valle Seriana nella serata di martedì 20 marzo.

Il calendario non mente: è il 20 marzo. Eppure, a un giorno dall’atteso arrivo della primavera, l’inverno non sembra volersene andare. Nella serata di martedì è scesa una forte nevicata su tutti i paesi della Valle Seriana. Come si vede dalle foto, strade bianche a Clusone e qualche problema per la viabilità. Secondo le previsioni di 3BMeteo, che parla di “rovesci nevosi”, i fiocchi potrebbero arrivare fino in città. Un inverno davvero prolungata, per la gioia degli impianti sciistici che possono prolungare la stagione fino a Pasqua ed oltre.

