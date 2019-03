Gandino, esagerano con l’alcol

Un 16enne e un 18enne in ospedale Due giovani a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, sono stati soccorsi dall’ambulanza per intossicazione etilica.

L’ambulanza della Croce Verde di Colzate è stata chiamata a soccorrere verso l’1.20 della notte tra sabato 16 e domenica 17 marzo, un 16enne in via XX Settembre a Gandino. Il giovane aveva bevuto troppo. I sanitari, chiamati d’urgenza in codice rosso, sono arrivati sul posto e si sono resi conto delle gravi condizioni del 16enne e lo hanno portato in codice giallo all’Ospedale di Alzano per le cure del caso.

Meno grave l’intervento eseguito sempre a Gandino in via Bosco San Giovanni qualche minuto prima, alle 23.45. Anche in questo caso l’ambulanza è stata chiamata per un 18enne che si è sentito male dopo aver ingerito un’eccessiva quantità di alcol. Anche lui, sebbene in condizioni decisamente meno gravi, è stato trasportato all’ospedale di Alzano per essere curato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA