Gandino, nuova webcam sul monte Farno

Le immagini panoramiche in tempo reale Nei giorni della pandemia, quando le passeggiate in quota erano rigorosamente proibite, è stata una piacevolissima novità e ora diventa un utile servizio per i tanti escursionisti che frequentano i monti della Val Gandino.

È attiva sul monte Farno a Gandino la nuova webcam motorizzata, installata grazie a Fabrizio Servalli (fotoamatore locale) ed allo Sci Club Valgandino. Si tratta di un servizio che implementa ulteriormente le fotocamere installate da alcuni anni presso il rifugio Parafulmine e il rifugio Monte Farno, ma c’è la novità delle immagini in movimento e della copertura totale della giornata, con la possibilità di accedere al «time lapse» dei giorni precedenti. Un video che in pochi minuti condensa le immagini (così come l’evoluzione meteo) dei giorni precedenti. La webcam di ultima generazione è stata installata nella zona della vecchia seggiovia (attiva da Gandino al Monte Farno sino al 1974) e trasmette in tempo reale immagini panoramiche (si può vedere di fatto l’intera Valle Seriana) e scorci suggestivi della conca del Farno, del roccolo Moretti e della Croce che dal 1933 domina Val Gandino e Altopiano di Clusone dalla sommità del Pizzo Formico.

L’area del Monte Farno è molto frequentata, facilmente raggiungibile in auto salendo dalla frazione Barzizza di Gandino e sino alla ex Colonia delle Orsoline di proprietà comunale, dove sono disponibili ampie aree di sosta (necessario il Gratta & Sosta da acquistare i paese al costo di 2 euro). I numerosi itinerari permettono di accontentare turisti ed escursionisti, arrivando a toccare i 1.636 metri del Pizzo Formico, vetta più alta del comprensorio e balcone panoramico sulle Orobie bergamasche. Molto gettonate anche le passeggiate dal Rifugio Monte Farno (a pochi passi dai parcheggi) al rifugio Parafulmine, che domina

la

conca della Montagnina, dove in inverno è attiva la pista per lo sci di fondo

Per ammirare il Monte Farno attraverso il pc di casa o il proprio smartphone è sufficiente consultare il sito parafulmine.altervista.org oppure andare direttamente al link della nuova webcam cliccando qui

