Gandino vara un super bonus bebè

800 euro alle coppie con nuovi nati Un aiuto alle coppie con figlie e un piccolo incentivo alla natalità di chi vive in paese.

È questo l’obiettivo della delibera che è stata approvata dalla Giunta comunale di Gandino, che prevede l’erogazione di un bonus di 800 euro alle coppie che avranno un figlio a partire dall’1 luglio di quest’anno. L’unica clausola, per poter beneficiare di questo contributo, è che le famiglie garantiscano la residenza sul territorio del Comune di Gandino per almeno cinque anni. Questa misura di sostegno alla natalità verrà garantita per tutto il corso del 2018 e, sulla base delle disponibilità dei bilanci di previsione, anche per il 2019 ed il 2020.

