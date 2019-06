Gattino «funambolo» a Fiorano

Salvato dai Vigili del fuoco L’intervento dei Vigili del fuoco di Gazzaniga per un gattino che si è abbarbicato su un palo dell’oratorio di Fiorano al Serio.

È finito in cima a un palo che sorregge la rete che delimita l’oratorio di Fiorano al Serio e non è più riuscito a tornare indietro. Brutta avventura per un gattino «funambolo» nella tarda mattinata di martedì 25 giugno. Per aiutare il felino rimasto imprigionato sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gazzaniga: l’intervento di recupero li ha impegnati per una buona ora (dalle 13.30 alle 14.30) ma alla fine ce l’hanno fatta. Ora il gattino è al sicuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA