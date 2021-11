Gazzaniga, un chilo di hashish e più di un etto di coca in garage: blitz dei carabinieri, due arresti I carabinieri delle Stazioni di Gandino e Fiorano al Serio hanno arrestato una donna e un uomo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel garage della donna, che percepiva il reddito di cittadinanza, sequestrati un chilo di hashish e 157 grammi di cocaina.

Sequestro di droga e due arresti a Gazzaniga. Nella serata di sabato 13 novembre i Carabinieri delle Stazioni di Gandino e Fiorano al Serio hanno arrestato una donna italiana disoccupata, con precedenti, titolare di reddito di cittadinanza, ed un uomo di origine marocchina, anche lui disoccupato, regolare sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I provvedimenti sono scattati al termine di un’indagine nata quando i carabinieri hanno ricevuto segnalazioni di un via vai di persone in un garage in zona periferica di Gazzaniga. Gli accertamenti hanno consentito di individuare la proprietaria del locale e l’uomo come che, secondo le accuse, l’aiutava nell’attività. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione e sequestrato: nel garage della donna 157 grammi di cocaina, un chilo di hashish ed un cellulare; addosso all’uomo mezzo grammo di cocaina e nell’abitazione dello stesso oltre 1.800 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita, e materiale per il confezionamento delle dosi. Entrambi sono stati arrestati e portati in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

