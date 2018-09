Gazzaniga, gattino sul palo del telefono Vigili del fuoco in azione nella notte

Gazzaniga, gattino sul palo del telefono

Un gattino un po’ avventuriero è finito su un palo del telefono alto sei metri a Gazzaniga e ha costretto i Vigili del fuoco a un pronto intervento nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 settembre. Ci è voluta almeno un’ora per riportare il felino in un luogo un po’ più sicuro per lui: i Vigili del fuoco, con tanto di cestino, si sono arrampicati con la scala per salvare l’animale impaurito.

