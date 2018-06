Gazzaniga, incidente sulla provinciale

Lunghe code in Val Seriana Attenzione al traffico in Val Seriana: lunghe code in entrambe le direzioni a Gazzaniga a causa di uno scontro tra due auto. Lo schianto intorno alle 18.

Coinvolte due auto, le code sono molto lunghe in entrambe le direzioni a causa dell’incidente che si è verificato sulla strada provinciale della Val Seriana giovedì 27 giugno. Fortunatamente la persona ferita non è in gravi condizioni, lo schianto all’altezza dell’attività Anesa. Sul posto le forze dell’ordine e la Croce Rossa.

