La Croce verde di Colzate in una foto d’archivio (Foto by fronzi)

Gazzaniga, scontro auto-moto

Due persone ferite in via Salici L’incidente poco prima di mezzogiorno di sabato 3 agosto: sul posto un’ambulanza della Croce verde di Colzate, in codice rosso, e un’automedica, oltre ai carabinieri di Clusone.

Scontro tra un’autovettura e una moto questa mattina, sabato 3 agosto, a Gazzaniga. Due le persione coinvolte, un uomo di 41 anni e una donna di cui ancora non si conosce l’età. L’incidente poco prima di mezzogiorno in via Salici: sul posto un’ambulanza della Croce verde di Colzate, in codice rosso, e un’automedica, oltre ai carabinieri di Clusone. Non si conosce ancora la dinamica.

