Gazzaniga, aggredisce la madre

e tenta di strangolarla: 25enne in carcere Il giovane, disoccupato e con precedenti per maltrattamenti, era sotto effetto di alcol. La chiamata al 112 di Clusone dalla moglie ventenne. L’accusa di tentato omicidio.

Un 25enne di Gazzaniga ha tentato di soffocare la madre afferrandola per il collo al culmine di una discussione pare per futili motivi. Il giovane, sotto effetto di alcol, è stato arrestato dai Carabinieri di Fiorano al Serio nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio in seguito alla chiamata allarmata della moglie dell’uomo al 112 di Clusone. La lite con la madre è scattata al rientro a casa a Gazzaniga del 25 enne: l’uomo, disoccupato e con precedenti penali per reati contro la famiglia e la persona, per stupefacenti e guida senza patente e sotto effetto di alcol, viveva in casa con la moglie, casalinga di 20 anni e la madre di lui, 48enne. Il 25enne si trova ora nel carcere di Bergamo: l’arresto è scattato con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

