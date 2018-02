Sostanza tossica per le scale

Evacuate sei famiglie a Clusone In mattinata è stata segnalata una sostanza tossica per le scale di un condominio di Clusone. Occhi irritati e disagi per i residenti, sul posto vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri.

Allarme nella mattinata di venerdì 16 febbraio a Clusone: intorno alle 9.30 è stata segnalata una sostanza tossica per le scale di un condominio, in via Nikolajewka. Subito i primi problemi per le famiglie che risiedono nella palazzina: sei i nuclei familiari che sono stati evacuati dalle loro abitazioni.

Sul posto i vigili del fuoco di Clusone che hanno chiamato il Nucleo radiologico, chimico e batteriologico da Bergamo al fine di analizzare la sostanza. Con i pompieri - che hanno operato con tutori e maschere di ossigeno -, anche i carabinieri di Clusone e Ponte Nossa e la polizia locale di Clusone. Gli agenti stanno controllando gli appartamenti e i garage per verificare le sostanze pericolose che potrebbero esserci nelle proprietà.

La sostanza ha creato subito disagi ai residenti: presenti nel condominio anche dei bambini piccoli che hanno avuto problemi agli occhi. Una famiglia in particolare ha accusato dei malori che hanno fatto scattare l’allarme.

