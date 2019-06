Rientri, già in coda dal primo pomeriggio

Val Seriana nel caos per il traffico Lunghe code già nel primo pomeriggio. Val Seriana completamente bloccata.

In molti avranno pensato ad una partenza strategica. In gita per la domenica, chi magari torna a casa dopo il weekend o la settimana in montagna, sta di fatto che dalle 15.30 di domenica 30 giugno la Val Seriana è completamente bloccata. Sia da Clusone sia da Valbondione, la storia non cambia e lunghe code sono segnalate sulla rete viaria. Primi rallentamenti anche in Val Brembana, si attendono code anche dalla zona laghi.

