Gli abitanti di Alzano al sindaco: «E ora?»

«Spiegazioni con il documento ufficiale» «Camillo Bertocchi penso che in tanti stiamo aspettando le tue delucidazioni su come ci si deve comportare e su come ci si può muovere per lavoro vista la zona rossa in tutta la Lombardia».

L’appello al sindaco di Alzano Lombardo (Bergamo) arriva via Facebook da alcuni degli abitanti della cittadina che rischiava di diventare zona rossa (mentre invece si sono decisi obblighi meno stringenti per tutta la regione). Il sindaco sulla sua pagina ha detto che darà spiegazioni una volta ricevuto il decreto ufficiale, comunque «passato il tema zona rossa, l’impegno di tutti deve continuare ad essere elevatissimo per contenere i contagi».

«Il tema centrale - ha ribadito - resta il contenimento dei contagi». E ha preso come esempio Michela Moioli, l’alzanese che ieri ha vinto la sua terza coppa del mondo di snow board. «La nostra Michela Moioli - ha concluso - ci ha dimostrato ancora una volta come l’impegno e il sacrificio senza distrazioni porta alle vittorie, dobbiamo essere così in questo momento concentrati sull’obiettivo. Lo so che non è facile ma ce la dobbiamo fare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA