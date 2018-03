Vigili del fuoco in azione con un’autoscala a Gorno (Foto by Fronzi)

Gorno, fiamme in un’abitazione

Il rogo causato dalla canna fumaria L’intervento dei Vigili del fuoco di Gazzaniga con un’autoscala è durato circa due ore.

Incendio in un’abitazione privata a Gorno, in Val del Riso, poco prima del mezzogiorno di mercoledì 21 marzo. La causa del rogo, secondo le prime ricostruzioni, è riconducibile alla canna fumaria della casa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Gazzaniga che, con l’ausilio della loro autoscala, hanno raggiunto il tetto per effettuare le operazioni di spegnimento. Il lavoro dei pompieri si è concluso solo nel primo pomeriggio, verso le 13.30. Fortunatamente non si registrano feriti.

