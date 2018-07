Investito in bici a 80 anni

Incidente a Nembro Un uomo di 80 anni è stato investito mentre era in bici. È successo a Nembro, sabato mattina.

Incidente a Nembro nella mattinata di sabato 7 luglio. In via Marconi un ciclista è rimasto ferito: dalla prima ricostruzione pare sia stato investito ma ancora la dinamica è da chiarire. Si tratta di un uomo di 80 anni e l’incidente è avvenuto in via Marconi. Sul posto, per i primi soccorsi, un’ambulanza e un’automedica, oltre alle forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA