Il «grazie» della Regina Elisabetta

a una nonna di Gromo La signora aveva mandato gli auguri di compleanno alla regina d’Inghilterra, pure lei 93enne, e Sua Maestà le ha risposto.

Con stupore e incredulità alcuni giorni fa Elvina Favre, vedova Bonetti, che vive con la famiglia a Gromo, in via Bisaccia, si è vista recapitare dalla postina una lettera della famiglia reale inglese, proveniente da Buckingham Palace. Scritta in inglese, quindi tradotta in italiano, vi si legge: «La regina ti ringrazia per il messaggio che hai mandato in occasione del 93° compleanno di Sua Maestà. Hai gentilmente pensato per la Regina in questo momento e la sua famiglia ha molto apprezzato. 2019».

«Mia madre è nata il 25 aprile 1926, lo stesso mese e anno della Regina Elisabetta – spiega il figlio Giuliano – che è nata il 21 aprile 1926. Entrambe hanno compiuto 93 anni. Devo dire che la mamma ha sempre ammirato la Regina d’Inghilterra, forse anche perché ha la stessa età. Per questo , il 5 aprile scorso, le ha inviato gli auguri di buon compleanno, unitamente a una sua fotografia».

