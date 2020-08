Il trimarano decolla dalla Val Seriana

Tutti con il naso all’insù, tra foto e video Sui social le spettacolari immagini del trimarano che sabato mattina è partito in elicottero dal quartier generale della Persico Marine a Nembro per Marina di Carrara.

È decollato sabato 8 agosto verso le 7 da Nembro e in tanti, con telefonini e macchine fotografiche, hanno immortalato la partenza. «Planet Warrior», questo il nome dell’ultimo prodotto della Persico Marine di Nembro, è un trimarano di 15,24 metri lunghezza e altrettanti di larghezza, pesa due tonnellate e mezzo e a sollevarlo ci ha pensato un elicottero AS332 Super Puma bimotore a quattro pale, della società elvetica «Heliswiss International AG», specialista nei trasporti aerei eccezionali. Una scelta, quella del trasferimento aereo, imposta dalle dimensioni dello scafo che avrebbero comportato troppi problemi logistici per un trasporto via terra. Destinazione: Marina di Carrara, prima tappa del viaggio che porterà il nuovo trimarano a gareggiare nelle acque azzurre intorno all’isola di Malta. Per realizzarlo ci sono voluti 8 mesi e «Planet Warrior» è un concentrato di tecnologia e leggerezza, pronto a dare spettacolo non solo con il suo singolare viaggio aereo, ma anche in acqua, nella più spettacolare regata del Mediterraneo, la «Rolex Middle Sea Race», classica d’altura di 600 miglia in programma il 17 ottobre ed organizzata dal «Royal Malta Yacht Club».

Sulla pagina Facebook Orio Spotters Group /by Orio Spotter , sempre «sul pezzo» quando si parla di voli, sono apparsi foto e video della partenza che sabato mattina ha lasciato tutti a bocca aperta. Qui di seguito le foto scattate da Filippo Pedrini, Ermete Bolis, Giuseppe Danesi e Stefano Anesa.

E qui sotto il video di Loredana Beretta.

