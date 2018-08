In 8 mila alla Minimarcia di Selvino

Ecco le foto più belle, tu c’eri? Siamo alla 37esima edizione e, come sempre, la Minimarcia di Selvino richiama tantissima gente, in particolare le famiglie, pronte per questa tradizionale camminata.

Circa ottomila persone tra cui bambini, genitori e nonni si sono riuniti sull’altopiano aviatico per festeggiare, divertirsi e come sempre sfilare per le vie del paese. Con tanto di festa internazionale: dopo la Spagna, il Brasile e gli Stati Uniti, quest’anno è stato il turno del Messico e l’animo latino è riuscito a coinvolgere tutti i presenti, rallegrando l’aria e animando le vie principali. Ecco qualche foto della festa. Tu c’eri? mandaci la tua foto.

Le foto della Minimarcia di Selvino sono di Yuri Colleoni

