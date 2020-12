In fiamme il tetto di una casa

Vigili del fuoco a Villa d’Ogna Nel tardo pomeriggio del 14 dicembre l’intervento dei vigili del fuoco in via De Gasperi.

I vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti nel tardo pomeriggio di lunedì 14 dicembre a Villa d’Ogna per un incendio tetto. L’allarme è scattato verso le 18 in via De Gasperi, le squadre appena sono arrivate sul posto hanno circoscritto il rogo, ora le operazioni proseguono per bonificare l’area compromessa. Non si registrano feriti. Le cause sono in corso d’accertamento.

