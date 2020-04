In preghiera dal santuario dello Zuccarello

Segui qui la diretta del vescovo alle 17.30 Oggi il vescovo si raccoglie in preghiera al santuario dello Zuccarello, sopra il paese di Nembro.

Il Vescovo Francesco, in questa Quaresima piuttosto connotata come quarantena, che fa vivere l’esperienza biblica del passaggio nel deserto dell’Esodo verso la Pasqua non solo in termini simbolici, ma anche in modo molto pratico, invita a ritrovarci oggi, alle 17.30, «uniti a distanza» attraverso Bergamo Tv e il nostro sito, per pregare insieme il Santo Rosario dal Santuario dello Zuccarello a Nembro. Il Vescovo ha scelto questo luogo per dimostrare ancora di più la sua vicinanza a tutti i malati, in modo particolare in questa zona dove i paesi sono stati così fortemente colpita.

L’epicentro del contagio può diventare l’epicentro della speranza. Il Santuario dello Zuccarello fu fondato nel 1374 ed era una cappelletta addossata alle pareti di un castelletto nobiliare e dedicata a Nostra Signora Immacolata delle Grazie. Intorno al 1600 ebbe un primo ampliamento. Anche la devozione maturò invocando la Madonna come madre della Misericordia. L’ultimo intervento strutturale è agli inizi del 1900. Al centro dell’altare maggiore risplende l’antico affresco della Madonna Addolorata, risalente alla prima cappella, che raccoglie ancora oggi tanta devozione, tante preghiere, tante invocazioni. La Madonna Addolorata, la Madre della Misericordia, la Regina delle Grazie, nel suo cuore immacolato vogliamo che raccolga le suppliche di tante famiglie nel dolore, che invocano misericordia, salute, salvezza, aiuto, conforto. A lei chiediamo la grazia che la Pasqua ormai vicina sia per tutti e per ciascuno una nuova primavera di vita. Il Vescovo Francesco, nell’omelia domenica scorsa in diretta dalla Cattedrale ha ricordato: «La potenza dell’amicizia e dell’amore riescano a tirarci fuori, a tirar fuori la vita, a tirar fuori dalla prova, a tirar fuori la vita racchiusa nelle nostre case perché non diventino prigioni. Si tratta di alimentare la forza di amare che si fa premura, comprensione, attenzione, pazienza, sopportazione, capacità di stare vicino ai più piccoli e ai più anziani. È quella forza d’amore che si fa aiuto a chi sta lavorando nei modi più diversi per il bene comune e per vincere il virus. È quella forza d’amare capace di tirarci fuori dalle tentazioni depressive o rabbiose». Nel Rosario, uniti a distanza, presenteremo al Signore per la mani affettuose di Maria Santissima, queste intenzioni e quelle che più stanno a cuore a ciascuno.

