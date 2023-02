Incendi boschivi, nel 2022 bruciati 72 ettari: la nuova mappa del rischio

Lo scorso anno gli incendi nella nostra provincia sono aumentati considerevolmente in termini numerici rispetto all’anno precedente, mentre in riferimento alla superficie hanno interessato il 7% di terreno in più. Si sono verificati, infatti, secondo i dati ancora provvisori forniti dal Centro operativo regionale Aib Lombardia dei Vigili del fuoco, con sede a Curno, 100 incendi rispetto ai 28 del 2021. Va detto che il conteggio del 2022 è provvisorio: molti episodi sono minimi e può darsi che non rientreranno nel censimento definitivo. Nello specifico, 20 hanno superato l’ettaro di superficie per un totale di 60 ettari. Il più esteso si è verificato il 10 febbraio a Sorisole sui versanti della Valle del Giongo. La maggior parte (80) sono stati di ridotte dimensioni (12 ettari in totale). La superficie interessata è stata in totale di 72 ettari. Nel 2021 sono stati registrati 28 incendi su una superficie complessiva di 67 ettari, solo 7 hanno superato l’ettaro di superficie (63 ettari in totale), la maggior parte (21) sono stati di ridotte dimensioni (4 ettari in totale). Il più esteso si è verificato il 28 marzo 2021 in località Orridi di Taleggio.