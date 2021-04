Incendio boschivo, soccorsi in azione sulle pendici del monte Farno - Foto e video Nel pomeriggio di giovedì 8 aprile le fiamme sul Farno, sopra la frazione Barzizza di Gandino.

Un incendio è divampato nel pomeriggio di giovedì 8 aprile sulle pendici del monte Farno, a monte di Barzizza. Ancora da accertare le cause. Si sono attivati i vigili del fuoco, le squadre Antincendio boschivo Aib, i carabinieri forestali e la Protezione civile. Le squadre si sono messe subito al lavoro, le operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme sono impegnative a causa del vento, è previsto anche l’intervento di un elicottero.

L’incendio

Il fumo è visibile da diversi comuni della zona e molti cittadini stanno condividendo sui social network le immagini nei vari gruppi di zona. Ecco, qui sotto, un video e una foto inviati alla nostra redazione web da un lettore, Alessandro Poli.

L’incendio sulle pendici del Farno

(Foto by Alessandro Poli)

La colonna di fumo era visibile anche a diversi chilometri di distanza da Gandino, come mostra la foto qui sotto, scattata in via Lunga (zona fiera di Bergamo) dalla nostra lettrice Nicoletta Cremaschi di Seriate.

Sullo sfondo, la colonna di fumo

(Foto by Nicoletta Cremaschi)

