Incendio di una villetta a Cerete

Domato da 5 squadre di vigili del fuoco Intervento nel pomeriggio di sabato 29 febbraio in via Adamello: a dare l’allarme un vicino di casa. Nessuno è rimasto ferito.

Cinque mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e del distaccamento volontari di Lovere sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 29 febbraio 2020 per domare un incendio di una villetta in via Adamello a Cerete.

Nella villetta non era presente nessuno: l’allarme lo ha dato un vicino di casa preoccupato per il fumo. Nessuno è rimasto ferito. Spente le fiamme, i vigili del fuoco inizieranno con le operazioni di «smassamento» e con la bonifica delle zone compromesse.

I danni causati dal rogo

