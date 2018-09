Incendio in una cascina a Leffe

Intervento dei vigili del fuoco I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in una cascina a Leffe, in Valgandino.

Sabato mattina i volontari del distaccamento di Gazzaniga sono intervenuti per spegnere le fiamme che stavano mandando in fumo una cascina nella zona di via Miravalle, in territorio di Leffe. Dalle prime informazioni nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta nel rogo.

