Cade in moto, giovane ferito

L’elisoccorso interviene a Clusone Nel pomeriggio di sabato 27 febbraio l’intervento di soccorso per un incidente che ha visto coinvolto un ragazzo di 21 anni.

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato 27 febbraio a Clusone. Coinvolto un giovane di 21 anni che, verso le 15 in via Don Bosco, secondo le prime informazioni sarebbe caduto dalla moto mentre rincasava, urtando la cancellata della sua abitazione. Appena è stato dato l’allarme, sono intervenuti l’elisoccorso, l’automedica e l’ambulanza del 118. Il giovane, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Informati anche i carabinieri di Clusone per gli accertamenti del caso.

