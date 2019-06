(Foto by Fronzi)

L’incidente a Villa d’Ogna (Foto by Fronzi)

Incidente tra una jeep e due auto

Traffico rallentato a Villa d’Ogna L’incidente intorno alle 8.50 di sabato: ci sarebbero tre feriti non gravi. Sul posto i soccorsi. Coinvolto anche un giovane di 22 anni.

Un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli - una jeep e due automobili - si è verificato intorno alle 8.50 di sabato 1 giugno nei pressi del distributore di Villa d’Ogna vicino all’incrocio in località Festi Rasini. Un’ambulanza della Croce Blu di Gromo, una del Corpo Volontari Presolana e l’auto con il medico a bordo sono intervenute in Alta Valle Seriana. I sanitari stanno operando in codice giallo su tre feriti: un ragazzo di 22 anni e due donne di 35 e 79 anni. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche la Polizia locale.

