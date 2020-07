Iniziati i test sierologici in Valle Seriana

Finora 16mila prenotazioni - Foto Al via nella mattinata di mercoledì 1° luglio. Serviranno a mappare l’epicentro del contagio nella bergamasca. Alzano, Nembro, Albino a caccia del virus.

L’Ats di Bergamo ha dato il via ai test ad Alzano, Nembro e nei Comuni della Valseriana, alcuni dei territori più colpiti dal Coronavirus.

«Partiti i test e i tamponi» ha annunciato su Facebook il sindaco Camillo Bertocchi. «Ottima organizzazione e nessun intoppo all’avvio dei test - ha aggiunto -. Ringraziamo le tante persone che hanno lavorato e stanno lavorando a questo progetto».

I test, su base volontaria e con prenotazione, vengono eseguiti fino al 15 luglio al palasport comunale. «Sapete quanto il comune di Alzano Lombardo abbia lavorato per ottenere questo screening di massa gratuito , che riteniamo fondamentale per avere una fotografia esatta della situazione epidemiologica dei nostri territori. Le richieste avanzate come comune, sono sempre state fatte nell’interesse dell’intero ambito Seriano» aveva scritto nei giorni scorsi il sindaco Camillo Bertocchi che ha ringraziato «Regione Lombardia, Ats Bergamo, le Asst per le risorse e le energie messe in campo e per il confronto che c’è stato per la messa a punto del progetto».

