Investe una mucca a Casnigo

25enne trasportata in ospedale Una ragazza di 25 anni è stata trasportata all’ospedale di Alzano lombardo dopo aver investito una mucca con la sua auto. È successo a Casnigo, in via Lungo Romna, verso le 20.30 di mercoledì 14 marzo.

L’animale è spuntato all’improvviso sulla carreggiata e la 25enne alla guida non è riuscita ad evitare l’impatto. La donna ha riportato ferite non gravi: sul posto sono giunti i soccorritori della Croce verde di Colzate che l’hanno trasportata all’ospedale di Alzano lombardo. Non è in gravi condizioni. La mucca è deceduta a causa del forte trauma riportato nell’incidente.

