Investito da un’auto pirata

Anziano muore a Vertova Nel pomeriggio di sabato 27 febbraio l’incidente stradale in via Ferrari.

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di sabato 27 febbraio a Vertova, in via Ferrari, la strada che collega il paese a Fiorano al Serio, dove prende il nome di via Bombardieri. Verso le 15, secondo le prime ricostruzioni, un anziano è stato investito da un’auto che poi si è allontanata senza prestare soccorso. Non ci sarebbero testimoni di quanto accaduto. L’uomo è stato trovato a terra da passanti che hanno dato l’allarme, sul posto sono arrivate ambulanza e automedica dell’Areu, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’anziano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Clusone, che hanno effettuato i rilievi e si sono subito attivati sia per identificare la vittima (l’uomo non aveva con sé i documenti), sia per individuare l’auto che l’ha investito. Le indagini sono in corso.

