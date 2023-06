La diga del Gleno «ricostruita» con 30mila mattoncini

VILLA DI SERIO. La riproduzione è opera di Michele Bosio e Gianfranco Teanini, promotori della manifestazione «Mattoncini in villa». Verrà installata all’Infopoint Ars Valle di Scalve in occasione dell’anniversario del disastro nel 1923.

Mattoncino dopo mattoncino fino ad un gioco di incastri di 30mila pezzi e voilà la diga del Gleno in una fedele riproduzione per ricordare il disastro avvenuto nel 1923 il primo dicembre di cent’anni fa. La diga in miniatura verrà esposta nei mesi di luglio e agosto nell’Infopoint della valle di Scalve per commemorare il tragico evento.

Quattro mesi di lavoro

L’esatta copia nasce da una passione per i mattoncini della Lego di due amici di Villa di Serio protagonisti di altre importanti e laboriose riproduzioni esposte in occasioni di mostre e fiere. Per la diga del Gleno Michele Bosio con il supporto di Gianfranco Teanini promotore della tradizionale manifestazione «Mattoncini in villa» ha assemblato con una pazienza da certosino 30mila mattoncini grigio fumo dando la forma esatta della struttura idraulica per una larghezza di 204 centimetri, altezza massima di 50 e profondità di 102. Per la progettazione e la messa in opera i due amici hanno impiegato 4 mesi, vale a dire circa 200 ore facendo leva sul proprio tempo libero.

Documentazioni fotografiche