La parete ovest della Presolana

La vista mozzafiato - Video È stato realizzato da Travel Hunter, Federico Barbieri, con un drone e offre una vista mozzafiato della parete ovest del massiccio delle Prealpi bergamasche.

Una vista mozzafiato della parete ovest della Presolana: è quella del video realizzato da Travel Hunter Federico Barbieri. Un viaggio a 2.500 metri di altezza per ammirare il massiccio delle Prealpi bergamasche in tutta la sua maestosità. Fin dalla metà dell’Ottocento il massiccio ha attratto alcuni dei più importanti nomi dell’alpinismo italiano. La vetta dell’Occidentale fu raggiunta per la prima volta da Carlo Medici, Federico Frizzoni e Antonio Curò (fondatore della sezione bergamasca del Cai) il 4 ottobre 1870.

