La sorpresa sulla strada a Gandellino

Sei cervi attraversano all’improvviso Gita fuori porta per sei cervi che hanno deciso di scorrazzare nei prati a fianco della strada provinciale della Valle Seriana. Poi l’hanno anche attraversata.

Grazie a una notevole prontezza di riflessi il nostro collaboratore Mirco Bonacorsi è riuscito, in pochi secondi, a fermarsi, prendere la macchina fotografica e immortalare questo attraversamento davvero curioso e avvenuto in sicurezza. I sei cervi si trovavano, all’una e mezza di domenica 28 gennaio, nel tratto tra Gromo e Gandellino. Hanno attraversato all’improvviso dopo aver corso sui prati a fianco della carreggiata. Molti automobilisti si sono fermati per evitare di travolgerli. Poi le immancabili foto.

