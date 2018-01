La strada è stretta e il camion si incastra

Arrivano i vigili del fuoco a Leffe - Foto Il mezzo pesante doveva consegnare della merce ma la strada per arrivare al magazzino era troppo stretta. I vigili del fuoco hanno permesso di «disincastrare» il camion.

Vigili del fuoco in azione a Leffe già nella prima mattinata di lunedì 22 gennaio: in azione il distaccamento di Gazzaniga che all’alba ha operato per rimuovere un camion incastrato in via Giacomo Leopardi. Il mezzo pesante stava consegnando della merce ad una ditta quando, probabilmente per una manovra sbagliata, si è incastrato nella strettoia all’imbocco del magazzino. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e i vigili del fuoco hanno risolto il problema senza ripercussioni sul traffico.

