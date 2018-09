L’abbraccio della Valle Seriana a Luigi

Veglia di preghiera stasera ad Ardesio Un segno di vicinanza alle famiglie di Luigi, ma anche di Paolo e Simone dopo il tragico incidente di ieri a Gazzaniga.

Una veglia di preghiera per ricordare Luigi Stefano Zanoletti, 14 anni, originario della piccola frazione di Marinoni di Ardesio. La preghiera sarà alle 20 nella parrocchia di Ardesio e l’invito è a partecipare come segno di vicinanza alla famiglia di Luigi ma anche per pregare per Paolo Marzupio, 16 anni, di Valgoglio, ricoverato in ospedale a Monza e che rischia di perdere l’uso delle gambe. In ospedale a Bergamo anche Simone Bigoni, 14enne di Ardesio. L’invito è partito dai catechisti e dall’oratorio di Ardesio e poi si è rapidamente diffuso in un tam tam su whatsapp.

