L’apertura delle Cascate del Serio come non l’avete mai vista- Il video del drone

In attesa della prossima apertura prevista per domenica 21 agosto dalle 11 alle 11.30, le Cascate del Serio danno spettacolo anche sul web. Un video incredibile realizzato con il drone da Masterdrone® , azienda specializzata in riprese video professionali con drone, permette a tutti di vedere il triplice salto d’acqua da un’angolazione del tutto inedita.