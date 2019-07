L’appello anche a «Chi l’ha visto»

Scomparso da tre giorni ad Albino I famigliari vivono ore di apprensione per le sorti di Lorenzo Pulinetti, tabaccaio di Albino. Manca da casa da sabato 30 giugno.

C’è apprensione a Nembro per la sorte di Lorenzo Pulinetti, 60 anni. Manca da casa da sabato sera, si è allontanato intorno alle 21 di quel giorno e da allora non si hanno più notizie. I familiari hanno lanciato un appello anche attraverso la trasmissione della Rai «Chi l’ha visto» per avere informazioni nel caso qualcuno l’avesse visto o potesse dare notizia dei suoi spostamenti.

La prima a lanciare l’appello via social è stata la sorella Piera. Poi anche la moglie di Lorenzo Pulinetti ha segnalato l’allontanamento dell’uomo. Il sessantenne è molto conosciuto a Nembro dove abita con la sua famiglia, ma soprattutto a Desenzano al Serio: qui gestisce infatti una tabaccheria.

Stando alla ricostruzione dei familiari, Lorenzo Pulinetti è uscito di casa intorno alle 21 di sabato per fare una passeggiata, come spesso è solito fare. Prima è uscito a piedi e poi avrebbe preso la macchina, che infatti manca dal posteggio.

I familiari hanno specificato che sabato Lorenzo Pulinetti indossava una tuta di colore scuro, mentre la targa della macchina, una Fiat Punto Bravo, è EJ278TN.

Già effettuata la denuncia ai carabinieri di Alzano Lombardo, che stanno effettuando accertamenti a riguardo, per qualsiasi informazione utile alle ricerche dell’uomo è possibile contattare direttamente le forze dell’ordine.

