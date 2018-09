(Foto by Mirco Bonacorsi)

Le cascate del Serio (Foto by Mirco Bonacorsi)

Le cascate del Serio incantano sempre

L’ultimo salto il 14 ottobre - Video Successo anche per la penultima giornata di apertura stagionale delle cascate del Serio: prossimo appuntamento il 14 ottobre.

Il caldo afoso di questi giorni non molla da presa e ne beneficiano, di conseguenza, anche le nostre montagne con un buon afflusso di escursionisti. Non ha fatto eccezione la quarta apertura delle cascate del Serio, la penultima della stagione, visto che dall’ufficio turistico di Valbondione hanno registrato la presenza di oltre 2500 persone. Alle 11 in punto, dopo diversi suoni della sirena posta alla sommità del dirupo, l’acqua è precipitata a valle accompagnata dal classico boato di stupore dei tanti presenti.

L’ultima apertura della stagione delle cascate del Serio sarà il 14 ottobre. Nella stessa giornata ci sarà anche la sagra del formaggio e dei sapori seriani al Palazzetto dello sport di Valbondione.

