Lo striscione per la maestra Maddalena fuori dalla scuola di Colzate

«Le insegnanti insegnano a volare»

Lo striscione per salutare la maestra Dopo 42 anni di servizio va in pensione la maestra Maddalena. Lo striscione dei bimbi della scuola d’infanzia di Colzate.

Con uno striscione apparso all’entrata della scuola dell’infanzia di Colzate, nella mattinata di martedì 28 giugno, è stato festeggiato l’ultimo giorno di lavoro della maestra Maddalena Guerini di Vertova. «I bambini nascono con le ali… Le insegnanti insegnano a volare», le parole scritte sullo striscione. Non poteva mancare un «Grazie Maddalena» per la maestra che da sabato potrà godersi la meritata pensione dopo 42 anni di servizio e la gratitudine di intere generazioni di ragazzi cresciuti in questi anni.

