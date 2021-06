Leffe, autotrasportatore muore in ditta

travolto da imballo in plastica di 5 quintali Ennesimo infortunio sul lavoro nella Bergamasca: nulla da fare per un uomo di 59 anni. Il dramma nel cortile di un’azienda plastica, durante le operazioni di scarico della merce. Sul posto 118, vigili del fuoco, carabinieri e Ats

Ennesimo infortunio sul lavoro questa mattina (venerdì 4 giugno) nella Bergamasca. A Leffe, in via Pezzoli D’Albertoni 97, all’interno della ditta «Plastic Leffe», poco prima delle 8 ha perso la vita un autotrasportatore, travolto – stando alla prima ricostruzione dei fatti – dalla caduta accidentale di un imballo di plastica compattata del peso di 5 quintali dal suo camion, avvenuta mentre stava sciogliendo le cinghie che reggevano il carico.

Sul posto sono intervenuti i mezzi i soccorso del 118, ma per l’uomo – B. B., 59 anni, di Treviso – non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo per un trauma da schiacciamento. Anche i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti sul posto assieme ad Ats e carabinieri.

