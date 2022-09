L’allenatore Livio Magoni, video-reporter per L’Eco: «Vi mostro come è uno Skidome»

Skidome a Selvino sì o no? Il dibattito si è riacceso in questi giorni spinto dalla scadenza a fine anno dell’Accordo di programma che i proponenti (le società Selvino Snow e Neveland) hanno chiesto al Comune di rinnovare per poter produrre a Provincia e Regione nuovi documenti sull’impatto ambientale dell’opera in tutti i suoi aspetti: dal consumo di suolo alle questioni urbanistiche. Il Comune di Selvino ha annunciato in una lettera che porterà la questione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. Intanto l’opera si è arenata: sono infatti passati 11 anni da quando fu firmato l’Accordo di programma per far partire l’iter di realizzazione. Nel mezzo si sono inserite parecchie variabili e, nel frattempo, anche la sensibilità e l’attenzione all’ambiente sono cresciute, quindi non è più pensabile ragionare su un’opera come a Selvino si faceva negli anni d’oro.

Al di là delle decisioni che saranno prese dalle istituzioni, resta interessante comprendere più a fondo come funziona uno Skidome. In Europa ne sono sorti 36, non tutti con piste lunghe a sufficienza per essere utilizzate dalle squadre agonistiche. In questi giorni le principali squadre nazionali di sci si stanno allenando nello Skidome realizzato a Druskininkai, una città termale nel sud della Lituania. La struttura è stata realizzata con una pista lunga 400 metri con quattro cambi di pendenza, quindi un impianto adatto ai team nazionali e agli sci club con squadre agonistiche.

Lo Skidome di Druskininkai spiegato da Livio Magoni

Lo Skidome di Druskininkai: la pista

«Diventeremmo un altopiano di fama internazionale. Tra l’altro, anche tante squadre giovanili importanti vorrebbero portare i ragazzi a Selvino perché, dopo aver sperimentato l’estate sulla pista in plastica, si dicono entusiaste pure delle altre attrazioni per lo svago dei ragazzi che già ci sono e funzionano bene. Perché non allargare i nostri confini?».

