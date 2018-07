Madonna degli Alpini di Ponte Nossa

Le riprese spettacolari con il drone Le riprese di Damiano Valoti regalano una vista inedita della Madonna degli Alpini di Ponte Nossa.

Per chi è in cerca di escursioni estive queste immagini sono un invito a percorrere il sentiero che inizia dalla ciclopedonale tra Ponte Nossa e Clusone. Da lì ci si può inerpicare verso Madonna degli Alpini di Ponte Nossa, luogo per passeggiate davvero suggestivo. Intanto vi proponiamo questo video girato con il drone da un nostro lettore, Damiano Valoti. Sono immagini molto emozionanti e inedite della statua della Madonna degli Alpini di Ponte Nossa: la prospettiva dall’alto regala una vallata spettacolare.

