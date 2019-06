Malore in piscina ad Alzano Lombardo

Coinvolto un bambino di 3 anni C’è allerta ad Alzano Lombardo per un malore che si è verificato ad Alzano: si tratterebbe di un bambino di 3 anni che si è sentito male intorno alle 16.15 di sabato 28 giugno, in piscina.

Ancora le informazioni sono poche: si tratterebbe di un bambino di 3 anni che avrebbe accusato un malore in piscina. Ad Alzano stanno intervenendo due ambulanze e un’automedica che sono partite da Bergamo ed Alzano in codice rosso. Il malore si sarebbe verificato in via Piave, in piscina. Sul posto anche i carabinieri. Seguono aggiornamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA