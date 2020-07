Malore al volante per un 74enne a Onore, l’auto finisce contro un palo dell’alta tensione (Foto by Giuliano Fronzi)

Malore al volante, si schianta contro un palo

Onore, 74enne portato in ospedale L’incidente è avvenuto verso le 10.30 di martedì 28 luglio.

I Vigili del fuoco di Clusone sono intervenuti in via Spluss a Onore in Val Alta Seriana per una incidente stradale. Una persona anziana colta da malore alla guida dell’auto è finita contro un traliccio dell’alta tensione.

L’uomo un 74enne è stato estratto dall’abitacolo e affidato alle cure edi medici giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica. alle cure mediche.

Nessun danno significativo invece al traliccio, mentre sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Clusone.

