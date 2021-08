Malore dopo la puntura di un calabrone, ottantenne muore a Pradalunga L’intervento dei soccorritori giovedì 26 agosto poco dopo le 8,30 nella zona del Santuario della Forcella.

Tragedia a Pradalunga giovedì 26 agosto. Poco dopo le 8,30 un uomo di 82 anni, secondo le prime informazioni, è stato punto da un calabrone ed è stato colto da un grave malore: l’uomo, che aveva problemi cardiaci, purtroppo non si è più ripreso. Sul posto – una zona impervia fuori dall’abitato, non distante dal Santuario della Madonna della Forcella – sono intervenuti l’elisoccorso, il Soccorso alpino, i carabinieri e i vigili del fuoco. I soccorritori, dopo aver eseguito le manovre rianimatorie del caso, hanno constatato il decesso per arresto cardiocircolatorio.

