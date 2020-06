Maltempo, allagamenti a Nembro

Esonda il Cherio, Statale 42 in tilt Si registrano i primi disagi alla viabilità per i forti temporali delle ultime ore: strada provinciale allagata a Nembro. Un albero caduto sulla carreggiata a San Vito.

I forti temporali che hanno colpito nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno la Bergamasca fanno registrare i primi danni alla viabilità: a Nembro la ex strada provinciale è allagata per metà carreggiata e sempre nel paese della Valle Seriana sono intervenuti nella mattinata di mercoledì i Vigili del fuoco volontari di Gazzaniga per un albero caduto sulla strada in località San Vito di Nembro. I Vigili del fuoco hanno liberato la strada e messo in sicurezza la zona compromessa.

L’albero caduto a Nembro e l’intervento dei Vigili del fuoco di Gazzaniga

Il gruppo Facebook Statale 42 Valcavallina Bg ha segnalato allagamenti sulla Statale 42 dopo Entratico: la strada è stata messa in sicurezza e riaperta come comunica Anas.

