Maltrattamenti in famiglia e lesioni

4 anni e 3 mesi di carcere a un 43enne Per l’italiano domiciliato a Villa di Serio sono arrivate le condanne definitive di tre reati commessi dal 2012 al 2014.

Sono divenute definitive le condanne per reati vari commessi da un 43enne italiano che lunedì 25 giugno ha visto spalancarsi le porte del carcere di Bergamo. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Treviglio a dare esecuzione ad un ordine di carcerazione per un cumulo pene.

In totale l’uomo dovrà scontare 4 anni e 3 mesi di reclusione per condanne subite per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, calunnia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Tre distinte sentenze di condanna definitive per fatti risalenti agli anni 2012, 2013 e 2014 e commessi in provincia di Bergamo. I militari dell’Arma lo hanno rintracciato a Villa di Serio grazie anche alla collaborazione dei colleghi di Alzano Lombardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA