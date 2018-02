Mamma bloccata sul terrazzo

Il bimbo di due anni solo in casa Disavventura per una giovane mamma di Clusone con un lieto fine: rimasta bloccata sul terrazzo con il figlioletto solo in casa che piangeva a dirotto è stata salvata dai Vigili del fuoco.

Una mamma che esce sul terrazzo di un appartamento al quarto piano di via Sant’Alessandro a Clusone, la porta che le si chiude alle spalle lasciandola fuori e impossibilitata a entrare mentre all’interno un bambino di due anni resta solo e, separato dalla mamma, inizia a piangere a dirotto. Una di quelle situazioni in cui qualsiasi mamma non vorrebbe mai trovarsi con il timore che accada qualcosa al piccolo in casa senza la possibilità di intervenire.

A ricongiungere mamma e figlioletto e a toglierli dalla situazione critica che si era creata sono stati i Vigili del fuoco di Clusone che lunedì 5 febbraio, intorno alle 13, con le scale a gancio, hanno raggiunto il piano, forzato la finestra bloccata e, senza fare danni, l’hanno riaperta permettendo alla mamma di rientrare nell’appartamento e riabbracciare il bambino.

