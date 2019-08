I soccorsi in azione a Rovetta (Foto by Fronzi)

Mamma e 2 figli dispersi sulla Cima Blum

Chiamano i soccorsi con Whatsapp: salvi Stavano facendo un’escursione sulla Cima Blum a Rovetta quando hanno perso il sentiero. La segnalazione della posizione con la app.

Una mamma con due ragazzi minorenni si è persa nel pomeriggio di giovedì 22 agosto sulla cima Blum a Rovetta e per aiutarla a ritrovare il sentiero sono intervenuti i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino. Le tre persone disperse hanno lanciato l’allarme con una telefonata al 115 intorno alle 16 e hanno poi inviato un messaggio Whatsapp con la posizione esatta in cui si trovavano.

Pare che i tre fossero impegnati in un’escursione e che poi non abbiano più trovato il sentiero per rientrare. Sul posto si sono mossi i Vigili del fuoco, il nucleo Saf dei Vigili del fuoco e i Carabinieri. Le operazione di soccorso per accompagnare i tre escursionisti a valle sono ancora in corso.

