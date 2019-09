«Marzia, sei la nostra piccola stella»

Il dolore dei compagni a Gazzaniga La sua foto sul monitor dell’Isiss di Gazzaniga: la scuola ricorda Marzia Mecca, morta nello schianto aereo. Alle 15 i funerali a Fiorano.

È una scuola che deve fare i conti con grandi tragedie che hanno colpito alcuni suoi studenti: un anno fa - martedì 24 settembre ricorrerà il primo anniversario - la morte di Luigi Zanoletti, 14 anni, alla stazione dei bus a Gazzaniga (in cui rimasero feriti altri due studenti dello stesso istituto) e oggi con la perdita improvvisa di Marzia Mecca, 15 anni, morta nello schianto aereo di sabato 21 settembre.

Una rosa alla stazione dei bus di Gazzaniga per ricordare Luigi Zanoletti, morto un anno fa e studente dell’Isiss

Un monitor, stamattina, all’ingresso della scuola, mostra il volto di Marzia per un rientro triste e doloroso nella routine scolastica di molti ragazzi della Valle Seriana. Marzia frequentava la seconda C del liceo scientifico dell’Isiss di Gazzaniga. I compagni la ricordano come «una piccola stella» con le parole della canzone di Ultimo, scritta per una persona speciale e dedicata alla loro cara amica scomparsa improvvisamente. «Sarai sempre la mia piccola stella – scrive una compagna mentre le immagini di Marzia che balla e ride passano veloci, sulle note di Piccola stella – proteggici da lassù, mi mancherai davvero tanto piccolo angelo».

I ricordi a scuola

Tante immagini gioiose ma anche parole, ricordi dei tempi dell’asilo, dei momenti di gioco, dei compleanni condivisi, foto tra i banchi di scuola nei momenti di pausa tra le lezioni condivide da amici e compagni sui social. «Addio, mi mancherai per sempre, per tutte le risate che abbiamo fatto insieme – scrive un compagno – il tuo banco, vuoto, rimarrà nel mio cuore. Ciao Marzia».

Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio, alle 15, direttamente nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire di Fiorano al Serio (piazza San Giorgio), dove domenica sera si è svolta la veglia di preghiera. La salma di Marzia Mecca è composta nella casa del Commiato in via Roma 9, ad Albino e qui resterà fino alle prime ore di oggi pomeriggio per poi essere trasportata alla chiesa di Fiorano, dove arriverà alle 14,30. Al termine del funerale, che sarà celebrato dal parroco don Gimmi Rizzi, Marzia sarà portata nel cimitero di Gazzaniga.

