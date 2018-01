Maxi nido di vespe in un loculo

A Semonte pompieri al cimitero - Foto Mattinata movimentata al cimitero di Semonte: un uomo al lavoro all’interno del campo santo ha notato in un loculo un favo di vespe grande più di un pallone da calcio.

I vigili del fuoco di Gazzaniga sono intervenuti su richiesta dei custodi del cimitero: non è chiaro se nel favo ci fossero delle vespe vive, in letargo o se gli animali fossero morti. Il favo potrebbe essere stato anche vuoto. I pompieri sono intervenuti per rimuovere il nido intorno alle 10 di lunedì 22 gennaio: incredibile la grandezza del favo, che un oepratore del cimitero ha trovato all’interno di un loculo come ci vede falle immagini qui riportate.

Il favo di vespe

Il favo nel loculo

